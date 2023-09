Un recours collectif pour certains appareils respiratoires

Stéphanie Beaulieu de la clinique du sommeil Beaulieu à Baie-Comeau a précisé dans un article précédent ne pas être responsable des rappels concernant certains appareils respiratoires de la Philips. Elle rappelle à la clientèle visée par ce rappel de s’inscrire au recours collectif en ligne.

Rice Harbut Elliott, Thomson Rogers et Sotos Class Actions ont déposé des demandes pour un recours collectif canadien concernant les appareils d’apnée du sommeil et les ventilateurs.

Des millions d’appareils fabriqués, commercialisés et vendus par Philips et/ou des sociétés liées font l’objet d’un rappel en raison de préoccupations identifiées par la société selon lesquelles la mousse utilisée pourrait causer de graves problèmes de santé, y compris le cancer, des dommages ou des irritations respiratoires, des inflammations, des irritations, des nausées/vomissements, une hypersensibilité et/ou des maux de tête.

Les appareils ont été rappelés par Philips aux États-Unis le 14 juin 2021 et par Santé Canada le 23 juin. La réclamation concerne les appareils de sommeil et de soins respiratoires fabriqués, commercialisés et vendus par les défenderesses, en particulier les appareils à pression positive continue (CPAP), à pression positive à deux niveaux (BIPAP) et les ventilateurs mécaniques de marque Philips Respironics.

La cour aurait fixé l’audience de certification du 9 au 13 décembre 2024. Selon le site web du recours collectif contre Philips (CPAP), les informations concernant l’audience et la manière d’y assister ou de l’observer seront communiquées aux personnes inscrites au recours. Pour les personnes qui détiennent des machines usagées vendues par un particulier, l’achat d’une machine neuve est sous la responsabilité de celui-ci.

Source : cpapclassaction.ca

Le lien pour l’inscription au recours collectif se trouve juste ici.