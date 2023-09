La Grande Marche Nikantetau commence samedi, sur la Côte-Nord

Le Dr Stanley Vollant annonce la tenue de la deuxième édition de la Grande Marche Nikantetau. Autochtones et allochtones marcheront ensemble, dans le but de maintenir un dialogue ouvert et inclusif entre les communautés.

L’organisation de Stanley Vollant, Le chemin de mes rêves, tiendra une marche de Pessamit à Maliotenam.

Du 23 au 30 septembre, dans le cadre de la journée de la réconciliation, un groupe de quinze marcheurs autochtones et allochtones parcourront la route 138.

Ce long trajet est l’occasion de réfléchir à l’histoire des Autochtones, au chemin parcouru, au processus de guérison et à la compréhension mutuelle en ce qui concerne les traumatismes intergénérationnels.

« Sans vérité, nous ne pouvons guérir, et sans guérison nous ne pouvons nous réconcilier », peut-on lire dans le communiqué de l’événement. Les Nord-Côtiers sont invités à se joindre à la marche en grand nombre.

« Quoi de mieux qu’une bonne marche pour se réconcilier et apprendre à se connaître », dit Stanley Vollant.

Le Dr Vollant croit que c’est un bon moment pour parler avec notre cœur, parler franchement, et se respecter.

« Les pensionnats on va changer ça maintenant. On va changer notre histoire pour qu’elle devienne positive. Pour que les Autochtones puissent faire partie de la société à part entière et qu’on puisse devenir des partenaires, pour que notre pays soit un endroit où tout le monde puisse développer son plein potentiel ».

Horaire des marcheurs :

– 23 : de Pessamit à Chute-aux-Outardes

– 24 : de Chute-aux-Outardes au Belvédère Anse St-Pancrace

– 25 : du Belvédère Anse St-Pancrace à Godbout

– 26 : de Godbout à Les Islets-Caribous

– 27 : de Les Islets-Caribous à Baie-des-homards

– 28 : de Baie-des-homards à Rivière Brochu

– 29 : de Rivière Brochu à Uashat

– 30 : de Uashat à Maliotenam