Une nouvelle activité de financement pour l’Halloween

N’ayant tenu aucune activité de financement depuis la pandémie de COVID-19, la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire annonce le lancement d’une toute nouvelle activité qui prendra la forme d’un souper familial à emporter pour le soir de l’Halloween.

À l’occasion de la fête de l’Halloween, la Fondation offrira des boîtes-repas familiales, des lasagnes et de la sauce à spaghetti.

« Tous les profits de l’activité de financement seront ainsi versés à la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire, dont le but est de venir en aide aux élèves de Sacré-Cœur à Baie-Trinité ayant des difficultés autres que scolaires », explique la régisseuse aux communications pour le Centre de services scolaire de l’Estuaire Patricia Lavoie par voie de communiqué.

Les articles seront préparés par les élèves du cours de Cuisine du CFP de l’Estuaire, sous la supervision de leur enseignante, la chef Martine Cantin.

« Que ce soit pour l’Halloween ou les semaines à venir, les personnes intéressées peuvent même faire des réserves, il n’y a pas de limite sur les quantités », indique la président de la Fondation Nathalie Hins.

La Fondation a lancé un appel à la générosité de différents partenaires du développement économique régional et partenaires d’affaires du Centre de services scolaire de l’Estuaire afin de récolter les sous qui permettront de défrayer le coût de la nourriture et des ingrédients de base nécessaires à la préparation des menus.

« Jusqu’à maintenant la réponse des partenaires est exceptionnelle, alors que plusieurs entreprises ont déjà confirmé leur implication », rapporte Patricia Lavoie.

La Fondation peut d’ailleurs compter sur deux partenaires majeurs, soit la Librairie Côté Hamster et Les Industries M. Santerre, qui ont respectivement consenti des dons de 3 500 $ et 3 000 $.

« Nous sommes emballés par la réponse des entreprises sollicitées et au nom du conseil d’administration de la Fondation, mais aussi et surtout au nom des familles de la région, je tiens à adresser un immense merci à nos partenaires et particulièrement à MM. Yves Côté de la Librairie Côté et M. Jean-Pascal Santerre de Les Industries M. Santerre pour leur contribution exceptionnelle à la réussite de cette nouvelle activité », souligne Nathalie Hins.

Les intéressés pourront effectuer des commandes jusqu’au 13 octobre par le biais de la plateforme en ligne sécurisée La Fabrique à projets proposée aux milieux scolaires par Desjardins.

La récupération des commandes s’effectuera le lundi 30 octobre dans trois points de cueillette répartis sur le territoire du Centre de services scolaire de l’Estuaire, soit la cuisine d’établissement du CFP de l’Estuaire (à la Polyvalente des Baies), la Polyvalente des Rivières de Forestville et la Polyvalente des Berges de Bergeronnes.