Victoire à l’arrachée du Drakkar en lever de rideau

À l’occasion de son premier match de la saison 2023-2024, le Drakkar de Baie-Comeau a difficilement récolté les deux points face aux Saguenéens de Chicoutimi au Centre Georges-Vézina, en vertu d’une victoire de 5-4 en prolongation. Après avoir pris l’avance 3-0 en première période, le Drakkar a vu ses rivaux profiter de son indiscipline pour prendre le contrôle de la partie.

En raison de leur participation à des camps d’entraînement de la LNH, Isaac Dufort, Matyas Melovsky, Justin Gill et Félix Gagnon étaient évidemment hors de l’alignement. Avec quatre attaquants du top-6 en moins, dont les deux premiers joueurs de centre, les hommes de Jean-François ont subi les foudres de la jeune attaque dynamique des Saguenéens pour la majeure partie de la rencontre.

Sommaire du match

C’est le vétéran de 20 ans Matthew MacDonald qui réussit le premier filet de la saison des nord-côtiers dès les premières minutes de jeu. Sur la séquence, Jules et Raoul Boilard sont complices, bon pour leurs premiers points respectifs dans le circuit Cecchini.

Dès leur présence suivante, les frères Boilard se signalent à nouveau avec deux bonnes chances de marquer, finalement concrétisées par Raoul, à force de travail. Jules ne laisse toutefois pas son cadet lui voler la vedette et marque à son tour son premier en carrière, lancé en échappée par Anthony Lavoie.

Les Saguenéens répliquent à deux reprises avant la fin du premier vingt par l’entremise de leur attaque massive. Après que Raoul Boilard eut été chassé, Émile Chouinard le rejoint au cachot pour avoir retardé la partie. La jeunesse et le talent brut des bleus s’expriment à merveille pendant le long jeu de puissance. La recrue Nathan Lecompte marque son premier dans le circuit et l’excellent espoir Maxime Massé complète un jeu sublime du défenseur de 16 ans Alex Huang 30 secondes plus tard. Complètement revigorés, les Sags prennent le contrôle du match à ce moment.

Les locaux créent l’égalité avec trois minutes et demie à jouer au deuxième engagement, grâce à l’insistance d’Emmanuel Vermette près du filet, alors qu’Olivier Ciarlo n’a pas été en mesure de couvrir la rondelle libre. Avec 70 secondes au cadran au 2e vingt, Thomas Desruisseaux inscrit un quatrième filet sans riposte pour son équipe, à nouveau en avantage numérique. Alex Huang a de nouveau réalisé une passe magistrale sur la séquence. Après avoir tiré de l’arrière 17-5 au chapitre des tirs au but après vingt minutes, les Sags ont dominé 22-4 en deuxième; une statistique assez représentative de l’allure du match.

Les Saguenéens poursuivent leur domination en début d’engagement final, mais le vétéran Ciarlo se dresse devant leurs attaques. Il réalise d’abord le plus bel arrêt du match aux dépens de Petteris Bulans, puis stoppe Maxime Massé laissé seul devant lui. Ces arrêts prennent tout leur sens quelques secondes plus tard, puisque Jules Boilard stoppe l’hémorragie et crée l’égalité avec son deuxième but de la partie. Ciarlo réalise d’autres beaux arrêts par la suite, permettant au Drakkar d’atteindre la prolongation.

La troupe de Jean-François Grégoire se sauve avec la victoire rapidement dans la période supplémentaire. Anthony Lavoie scelle l’issue du match grâce à un tir des poignets que Mathys Fernandez aimerait certainement revoir. Quelques secondes auparavant, Nathan Lecompte avait frappé la barre horizontale alors que Ciarlo était très vulnérable.

Avec une récolte de deux buts et deux aides, Jules Boilard a été nommé première étoile de la partie. Raoul a obtenu la troisième, avec un but et deux aides. Le Drakkar disputera son deuxième match demain après-midi au Centre Vidéotron, face aux Remparts de Québec.