Coincé sous sa pelle mécanique à 330 km de Baie-Comeau, Maxime Lajoie veut sensibiliser

Le Baie-Comois Maxime Lajoie a raconté son histoire d’horreur sur les réseaux sociaux le 24 septembre. Coincé sous le arceau de sa pelle mécanique, il a eu peur de perdre ses deux pieds alors qu’il était à 330 kilomètres en forêt, au relais Gabriel.

Pourtant, il n’a pas laissé la panique s’emparer de lui et aujourd’hui, il veut sensibiliser tous ceux qui se rendent seuls à des kilomètres de la ville, en forêt éloignée, là où il a vécu son douloureux accident.

” J’ai eu un accident au chalet. Je vais bien, je suis à l’hôpital et je devrais sortir demain. Je me suis ramassé coincé sous le arceau de la pelle mécanique. J’écris l’histoire pour sensibiliser les gens qui vont en région éloignée et aussi pour remercier tous les gens qui sont intervenus”, écrit-il dans sa publication.

L’entrepreneur en construction travaillait sur le chemin pour se rendre à son chalet alors que ses amis étaient partis à la chasse. Vers 15 h 45, après une mauvaise manœuvre au volant de la pelle mécanique, il se retrouve dans le fossé, les deux pieds écrasés.

” La douleur est incroyable”, raconte-t-il. Il essaie par tous les moyens de se sortir de cette situation, sans succès. Il se souvient toutefois que son iPhone 14 a la capacité de joindre le 911 à partir de n’importe quel endroit.

Heureusement pour l’accidenté, la fonction d’urgence fonctionne tel que prévu. Les services d’urgence de Manic-5 sont en route.

” Je continue à me concentrer à bien respirer, mais c’est pas facile et je sais que je vais bientôt m’hyperventiler. Comme je ne sens plus mes deux pieds, je continue à couper ma botte en espérant me donner un peu de lousse “, décrit celui pour qui tout s’est bien terminé.

Il a attendu jusqu’à 17 h 30 avant d’avoir l’aide d’un ami pour finalement être pris en charge par les ambulanciers une heure plus tard. Résultat : tibia péroné gauche et deux fractures dans le pied droit.

” J’aimerais remercier tous ceux qui ont participé à l’accident et/ou au traitement ambulancier, les personnes au 911 “, conclut Maxime Lajoie. ” Mon erreur de pilotage aurait pu me coûter la vie! “

Finalement, M. Lajoie tient à préciser que toute la faute lui revient quant à son accident. ” Que l’ambulance soit loin ou que le cellulaire ne pogne pas, ça fait partie des risques d’aller en région éloignée. “