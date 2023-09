Naufrage au large de La Tabatière : les Coasters en deuil 

La députée de Manicouagan a livré un touchant hommage aux trois pêcheurs de Blanc-Sablon décédés dans un naufrage, ce qui lui a valu une ovation à la Chambre des communes, mercredi.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Yves Jones, 65 ans, Dean Lavallée, 53 ans, et Damon Etheridge, 36 ans ont perdu la vie dans un naufrage, au large de La Tabatière. Deux autres hommes et une femme ont survécu au drame.

Les trois victimes résidaient à Blanc-Sablon.

« Trois hommes qui pratiquaient un des métiers les plus beaux, mais aussi les plus risqués. Parce que ce que la mer donne, elle peut choisir de le reprendre, ce qu’elle a fait le 25 septembre », a déclaré Marilène Gill, mercredi, à la Chambre des communes.

« Les Coasters ne forment qu’une seule, mais immense famille dont tous les cœurs battent ensemble », a-t-elle poursuivi.

« Nous sommes tous des naufragés en ces jours sombres, mais il nous reste l’amour. Damon, Yves, Dean, nous vous saluons aujourd’hui d’ici-bas et vous témoignons notre reconnaissance et notre admiration. Et ci-haut, cette étoile scintillante accrochée au firmament qui guide les pêcheurs, les matelots, aujourd’hui, vous la faites briller de plus belle. »

Marilène Gill a rendu hommage aux pêcheurs de Blanc-Sablon, mercredi, à la Chambre des communes. Vidéo courtoisie

Le choc est immense dans la petite communauté côtière d’un peu plus de 1000 âmes.

« Les gens de la Basse-Côte-Nord ont subi une perte dévastatrice. Notre communauté de pêcheurs pleure la perte du Silver Condor », a écrit le fournisseur de fruits de mer de Rivière-Saint-Paul, I&S Seafood, sur son réseau social.

La poissonnerie Pêcheries Petit Havre de Lourdes-de-Blanc-Sablon a indiqué fermer ses installations jusqu’à nouvel ordre.

« Notre équipe est en deuil de la perte des membres de l’équipage du Silver Condor, Yves et Dean, ainsi qu’un des nôtres et un ami bien-aimé Damon », peut-on lire dans une publication du commerce.