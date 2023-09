L’homme de sport Rodrigue Simard est décédé

Bien connu du monde des sports, le Baie-Comois Rodrigue Simard est décédé le 29 septembre à l’âge de 88 ans à la Vallée des Roseaux. Le milieu sportif et les athlètes qui ont croisé sa route sont en deuil.

Rodrigue Simard a eu un impact majeur dans le sport amateur en région. Il a été chef de mission de la délégation de la Côte-Nord aux Jeux du Québec de 1968 à 1997, en plus d’avoir initié la Fondation loisir Côte-Nord, qui remet à tous les ans des bourses à des jeunes athlètes.

Il était même considéré comme le patriarche des Jeux du Québec sur la Côte-Nord. « Rodrigue est connu partout au Québec. C’est la référence pour les Jeux du Québec. C’est un père de famille qui prenait soin de ses athlètes. Il était tellement gentil qu’il n’avait que des amis », raconte Pierre LeBreux, qui a eu le privilège de lui succéder en tant que chef de mission.

L’Unité régionale de loisir et sport (URLS) a d’ailleurs prévu lui rendre hommage sur les vêtements des athlètes qui participeront à la finale provinciale des Jeux du Québec cet hiver à Sherbrooke.

M. Simard s’est aussi impliqué dans d’autres domaines comme la santé et la politique. « Selon moi, c’est la personnalité la plus connue sur la Côte-Nord », ajoute M. LeBreux affirmant que son ami sera « irremplaçable ».

Des honneurs mérités

Le Baie-Comois a d’ailleurs été intronisé à l’Ordre de Baie-Comeau en 2015. Il s’agit de la plus haute distinction offerte par la Ville à des citoyens. Elle récompense des personnes qui ont marqué la communauté par leur implication exceptionnelle tout en contribuant à la rendre meilleure.

En 1999, il a reçu la médaille d’Or de la Ville de Sept-Îles, remise pour souligner l’apport d’un citoyen au rayonnement de la municipalité. Cet honneur lui avait été accordé pour ses « 25 ans d’engagement bénévole dans le milieu, dont organisation des Jeux du Québec ».

Parmi les autres honneurs qu’il a reçus, notons la Médaille de l’Assemblée nationale en 1997 et la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération en 1993.

Pour Pierre LeBreux, le charisme de Rodrigue Simard sortait de l’ordinaire. « On l’appelait le père Abraham en raison d’une chanson qu’il chantait et qu’il faisait taper des mains », se rappelle-t-il précisant que l’homme de sport a quitté ce monde « heureux, entouré de sa famille et dans la paix ».