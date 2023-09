Une nouvelle exposition aux Escoumins pour la Journée de vérité et de réconciliation

Pour souligner la Journée de vérité et de réconciliation le 30 septembre, une nouvelle exposition temporaire a été installée au Centre de découverte du milieu marin (CDMM) des Escoumins.

Visant à rendre hommage aux enfants qui n’ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats ainsi qu’à leurs familles et leurs communautés, cette journée est l’occasion de souligner les efforts de réconciliation avec les Premières Nations.

” L’exposition est une initiative d’une de nos stagiaires Ariane Desjardins. Nous l’avons supporté dans son projet et on présente aujourd’hui pour la première fois cette exposition qui pourra être réutilisée et actualisée “, raconte Daniel Capistran, agent des relations autochtones pour l’unité de gestion du Saguenay-Saint-Laurent, qui a aussi contribué à l’initiative.

Disponible jusqu’au 9 octobre, l’exposition raconte l’historique des pensionnats autochtones au Québec. On y retrouve des dates importantes de l’histoire ainsi que des photos de chaque pensionnat, dont celui de Sept-Îles.

Courts-métrages

La projection de courts-métrages de la programmation Nos couleurs autochtones du Wapikoni mobile était aussi au programme le 30 septembre au CDMM.

Une dizaine de participants ont pu en apprendre davantage sur la culture autochtone par la présentation de plus de 10 films.

” Je suis satisfait de la participation. On a eu un beau public intéressé et ouvert à en découvrir davantage sur les Premières Nations “, conclut M. Capistran, lui-même membre de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.