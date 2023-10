L’APIC Haute-Côte-Nord souffle ses 5 bougies

Plus nécessaire que jamais en ces temps d’inflation, l’Association pour la Protection des Intérêts des Consommateurs (APIC) Haute-Côte-Nord n’entend pas renoncer à sa principale mission : défendre les citoyens et citoyennes et leur inculquer de bonnes pratiques financières.

« Un organisme qui a été financé rapidement et qui a pris son envol aussi efficacement que l’APIC Haute-Côte-Nord, c’est la première fois que je vois ça en 34 ans », s’est réjoui Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord devant une trentaine de personnes à l’hôtel Econo Lodge de Forestville le 26 septembre.

Bien que l’organisme de chez nous qui visite les particuliers de Colombier à Tadoussac est bien visible aujourd’hui, les premières années furent complexes sur le plan financier.

« En 2015, nous avons eu l’idée moi et Michel (Savard) de mieux répondre aux besoins financiers et à la réalité terrain de la population de la Haute-Côte-Nord. Initialement le projet devait durer 1 an, et finalement nous sommes allés chercher du financement pour mettre sur pied et incorporer l’organisme à la place d’établir un point de service de l’APIC en Haute-Côte-Nord », raconte Frédéric Boudreault, coordonnateur de l’APIC Côte-Nord.

(Presque) seule au combat

Marie-France Imbeault, coordonnatrice, conseillère budgétaire et intervenante en consommation à l’APIC Haute-Côte-Nord, a été appelée à gérer l’organisme depuis sa mise sur pied en étant à la fois secrétaire, intervenante et directrice.

« Depuis notre première réunion en avril 2018, notre organisme a beaucoup progressé et nous avons remarqué une augmentation importante dans la participation de nos membres et de notre clientèle dans nos bureaux et nos ateliers », a-t-elle rapporté aux convives.

L’APIC Haute-Côte-Nord dispense depuis sa création des ateliers auprès de toute la population, en plus de répondre aux besoins des particuliers qui visitent les bureaux ayant pignon sur rue à Forestville.

Toujours aussi pertinent

« On rencontre beaucoup de personnes en leur donnant un rendez-vous le plus vite possible. On essaie de leur expliquer l’importance de faire un budget et leur faire connaître leurs droits en tant que consommateurs », explique Marie-France Imbeault.

« Notre but, c’est que les gens aient un logement, des vêtements et de la nourriture », a-t-elle ajouté.

Mais pour la coordonnatrice, ce n’est que le début.

« Nous souhaitons encore étendre nos actions dans la MRC, et cela passe par vous. Votre présence à nos côtés nous permettra d’aller plus loin et d’atteindre l’accomplissement que chacun souhaite », a-t-elle annoncé.