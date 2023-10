Église de Portneuf-sur-Mer : bientôt 100 ans

(JG) En 2024, l’église Sainte-Anne-de-Portneuf de Portneuf-sur-Mer soufflera 100 bougies. Une célébration se prépare, mais en attendant, les curieux ont pu jeter un œil sur une exposition mettant en valeur l’histoire de l’édifice religieux.

Six photos illustrant la ligne du temps de l’église ont été encadrées pour être exposées le 30 septembre lors des Journées de la culture. Les portes du bâtiment ont ouvert à 14 h afin de laisser les visiteurs admirer les clichés à valeur historique.

« À l’époque, dans les années 1700, la patronne des Premières Nations, c’est la Sainte Anne. Le cardinal de Québec ne voulait pas que les autochtones se rendent à Québec pour célébrer Sainte Anne. Il a donc ordonné de construire une église ici pour qu’ils soulignent la fête de leur sainte loin de la ville », raconte le marguillier Charles Éthier.

Sur les photos, on peut voir la chapelle qui a été rénovée entre les années 1863 et 1867 par les pères Oblats. C’est en 1924 que la construction de l’église Sainte-Anne-de-Portneuf a débuté après l’incendie qui a ravagé la chapelle. Une illustration pendant les travaux faisait d’ailleurs partie de l’exposition qui sera présentée à nouveau lors des festivités du 100e anniversaire.

Le bâtiment religieux du village de 568 âmes n’est pas considéré comme patrimonial pour l’instant. « On n’a pas fait beaucoup de modifications au fil des ans à part la salle de bain et on a enlevé un confessionnal. Donc, c’est quand même un monument, mais il n’est pas encore reconnu. On veut le faire reconnaître parce que dans l’église, il n’y a pas eu de construction », ajoute Charles Éthier.

Six photos ont été agrandies et encadrées.

Réconciliation

Dans un deuxième temps, l’équipe de la Fabrique Sainte-Anne-de-Portneuf souhaitait souligner la Journée de vérité et de réconciliation qui se tenait aussi le 30 septembre. « Les premiers arrivants à Portneuf-sur-Mer, c’était des Innus », affirme M. Éthier.

Les membres de la communauté de Pessamit ont donc été invités à se joindre à la célébration dominicale de 16 h. » On a la chance d’avoir l’aumônier de la communauté qui va célébrer l’eucharistie. On trouvait que c’était important de faire partie de cette réconciliation », témoigne le marguillier.

Rappelons qu’une campagne de financement pour le remplacement des portes de l’église est en cours. Une somme de 15 882 $ a été amassée jusqu’à maintenant sur un objectif de 20 800 $.