Étude sur le revenu viable : les élus de la Haute-Côte-Nord passent à l’action

À la suite de la publication de l’étude Le revenu viable hors des grands centres réalisée par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), les élus et toutes les équipes municipales de la Haute-Côte-Nord sont à pied d’œuvre pour renverser la vapeur.

« Cette étude est très claire et le résultat, sans surprise. Celle-ci fait ressortir deux réalités différentes sur notre vaste territoire. Elle nous donnera des pistes afin de mieux intervenir dans les domaines de l’habitation, de l’alimentation et des transports » affirme, la préfète de la MRC, Micheline Anctil.

Quant au Regroupement des partenaires en développement social de La Haute-Côte-Nord, dont les priorités de travail sont la sécurité alimentaire, le logement, le soutien aux familles et la mobilité durable, il croit que cette étude permet de nommer plus spécifiquement les besoins du milieu et d’avoir des leviers pour mieux mobiliser les ressources et soutenir les revendications.

Il est possible de consulter l’étude menée par l’IRIS sur le site Web de la MRC. Cette enquête démontre chiffres à l’appui, qu’il est plus difficile de vivre dignement hors des grands centres, surtout pour les personnes seules qui font particulièrement face à des situations de pauvreté.