Les forts vents causent des pannes électriques sur la Côte-Nord

Les fortes rafales de vent qui soufflent sur la Côte-Nord depuis la nuit dernière ne sont pas sans conséquence. Plus de 3 000 résidences sont privées d’électricité des Bergeronnes à Sept-Îles, principalement à Pessamit et Pointe-Lebel.

Hydro-Québec avait toutefois prévu le coup, assure le conseiller relations avec le milieu, Mathieu Côté.

” On avait regardé les conditions météorologiques annoncées et on avait déjà appelé des équipes pour qu’elles soient prêtes à intervenir en cas de besoin “, explique-t-il.

Quelque 25 équipes étaient donc déjà sur le terrain ce matin à 7 h pour l’Est du Québec. ” On continue à en appeler d’autres pour que les clients retrouvent l’électricité le plus rapidement possible”, ajoute le porte-parole.

À Pessamit, les travaux sont en cours et la plupart des résidences ont retrouvé le courant, au moment d’écrire ces lignes.

À Pointe-Lebel, 1 416 clients ont toujours une panne électrique. Hydro-Québec est en train d’évaluer les travaux requis pour rétablir la situation.

La végétation est en cause

Dans la majorité des cas, c’est la végétation qui est tombée sur des fils électriques qui est la cause des bris de service, selon M. Côté.

” Chaque année, Hydro-Québec effectue des travaux de maîtrise de la végétation. Il y en a de prévu en 2023 et 2024 “, dévoile le conseiller baie-comois.

Mathieu Côté rappelle que ” les fortes bourrasques de vent compliquent les travaux de rétablissement puisque c’est plus difficile avec la nacelle. Mais les équipes sont habituées à faire ce genre de travaux, alors tout se passera bien “.

Bilan par région

Sur la Côte-Nord, 8 pannes électriques sont dénombrées en ce moment touchant 3 147 clients sur 48 878, selon les informations sur le site Web Info-pannes d’Hydro-Québec.