Drakkar de Baie-Comeau : Matyas Melovsky près de son but

C’était une première fois de pouvoir prendre part à un camp professionnel et c’est à Détroit que Matyas Melovsky a vécu cette expérience unique. Il a accepté de confier ce moment important au journal le Manic.

Débarquant de la République tchèque en 2022, le joueur de 19 ans est a atterri à Baie-Comeau afin de mieux dessiner son rêve, soit celui d’un jour être un joueur de la Ligue nationale de hockey.

Son séjour à Détroit aura donné l’occasion à Melovsky de participer à trois matchs de la division centrale. « J’ai joué contre Dallas, Columbus et contre Toronto. Tous les matchs étaient à très grande vitesse et le niveau de hockey était vraiment bon, le meilleur hockey auquel je n’ai jamais fait partie », a-t-il souligné.

En plus d’avoir vécu ce camp avec beaucoup de plaisir, Matyas Melovsky explique avoir appris aux côtés des professionnels. « […] de les regarder s’entraîner, de regarder la façon dont ils abordent le jeu, c’était une grande expérience et une grande motivation », explique-t-il. Il ajoute qu’il va continuer à travailler fort en souhaitant un jour revêtir de façon officielle un uniforme mythique.

Le Drakkar de Baie-Comeau

Même s’il amorce seulement sa deuxième saison, Matyas Melovsky a déjà un sentiment d’appartenance avec l’organisation du Drakkar. Son plus beau souvenir est lors du premier match des séries l’an dernier au centre Henry-Leonard. « L’aréna était rempli et les fans étaient vraiment bruyants. C’était incroyable de jouer pour cette foule qui nous soutenait autant », raconte-t-il. Le nom de Félix Gagnon ressort comme source de motivation intraéquipe pour « ses grandes capacités de face-à-face, sa maturité au hockey et aussi son leadership ».