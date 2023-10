Le Drakkar coupe les ailes du Phoenix

Pour sa dixième partie de la saison, le Drakkar rendait visite au surprenant Phoenix de Sherbrooke samedi soir. Les nord-côtiers ont livré l’une de leurs meilleures performances défensives et l’ont emporté 3-2. Il s’agit du premier gain baie-comois en Estrie depuis le 29 décembre 2019.

Bien que le Phoenix ait tout tenté en fin de match pour créer l’égalité, le Drakkar a contenu ses adversaires pendant la majorité de la rencontre. Après 40 minutes de jeu, Sherbrooke ne comptait que 8 tirs sur Philippe Bourdages.

« On a fait bien ça pendant un bon bout. À la fin, évidemment, il fallait qu’ils jouent du hockey désespéré, ce qu’ils ont bien fait. On a été en contrôle une bonne partie du match.», a déclaré Jean-François Grégoire, satisfait de la tenue de ses ouailles.

De son côté, l’entraîneur-chef du Phoenix, Gilles Bouchard, était plutôt contrarié de la prestation de sa troupe. « Quand ça commence un match de hockey, il faut être prêt. On a joué 8 minutes. On sait qu’on peut gagner des matchs de hockey, mais on ne peut pas gagner en jouant comme ça. C’est impossible. »

À l’occasion de son premier match à Sherbrooke depuis qu’il est passé au Drakkar, l’attaquant de 20 ans Justin Gill a reçu une belle ovation des partisans en première période. « Ça m’a rappelé des bons souvenirs vécus au cours des trois dernières années. Je suis super choyé, avec le petit vidéo qu’ils ont présenté. Je remercie beaucoup l’organisation pour ça. » Cela ne l’a pas empêché de faire mal à son ancienne équipe, ayant notamment inscrit le but gagnant.

Avant-dernier au classement général pour le pourcentage de réussite en désavantage numérique, la confrontation s’annonçait ardue pour les nord-côtiers, alors que l’attaque massive sherbrookoise connaît beaucoup de succès jusqu’à présent. Le Drakkar est cependant sorti largement gagnant du duel à cet égard, puisqu’il a blanchi son adversaire en cinq occasions.

« La concentration et les tirs bloqués ont fait la différence. Les gars qu’on a, on a confiance en eux, mais il faut qu’ils fassent le travail. En désavantage numérique, les chiffres qu’on a ne sont pas satisfaisants, mais il faut bâtir sur ce qu’on a fait aujourd’hui. Les outils sont là. », a dit Jean-François Grégoire après la partie.

Sommaire de la rencontre

Le Drakkar a pris les devants par deux dès le premier engagement. D’abord, arrivé premier à la course pour la rondelle en coin de patinoire, Justin Gill dirige une passe vers l’enclave. Celle-ci traverse quelques joueurs et aboutit sur le bâton du tchèque, laissé sans surveillance dans la zone payante. Melovsky inscrivait ainsi un point dans un huitième match consécutif.

Isaac Dufort porte l’avance des baie-comois à 2-0 quelques minutes plus tard. Le portier du Phoenix Samuel St-Hilaire croyait bien avoir maîtrisé le tir des poignets d’Émile Chouinard, Dufort parvient à pousser la rondelle dans le but.

Il faut attendre le début de la troisième pour voir le Phoenix briser la glace. Le tir de la ligne bleue de Christophe Rondeau est habilement dévié dans la partie supérieure par Maxime Côté, ce qui n’a laissé aucune chance à Bourdages.

La réplique des nord-côtiers est cependant immédiate et survient seulement onze secondes plus tard. Alors que deux joueurs du Phoenix sont attirés par la rondelle profondément en zone défensive, Félix Gagnon et Justin Gill sont laissés seuls dans l’enclave. Justin Poirier parvient à rejoindre ses coéquipiers; Gill complète la manœuvre.

Attaquant à 6 joueurs en fin de match, alors que Melovsky sortait tout juste du cachot, le Phoenix resserre l’écart à un but avec 40,7 secondes. Ce fut cependant trop peu trop tard pour la troupe de Gilles Bouchard.

En bref

Avec un dossier de 7-1-2 après 10 parties, le Drakkar trône au sommet du classement général de la LHJMQ. Statistiquement, il s’agit de l’un des meilleurs départs de la concession baie-comoise.

Le Drakkar se rendra à Victoriaville pour y affronter les Tigres dimanche après-midi.

Jean-François Grégoire a confirmé après le match que Julien Lanthier sera à l’écart du jeu pour quelques semaines. Rappelons que le défenseur a subi une mise en échec sévère de Dylan MacKinnon jeudi dernier face aux Mooseheads de Halifax.