Deux athlètes Baie-Comois aux Jeux panaméricains

Samuel Murray et Michèle Morissette participent aux Jeux panaméricains 2023 à Santiago au Chili. Représentant le Canada dans la discipline du racquetball, les deux Baie-Comois ont de fortes chances de revenir avec une ou plusieurs médailles autour du cou.

Samuel Murray, athlète de 30 ans, pratique le racquetball depuis qu’il est enfant. Initié par son père à l’âge de 8 ans, aujourd’hui, pour lui, ce sport est « toute sa vie ».

Il participe aux Jeux panaméricains pour une seconde fois dans sa carrière. Ces jeux sont l’équivalent des Olympiques pour les athlètes de racquetball. « C’est la compétition la plus importante pour nous », ont précisé les deux athlètes de Baie-Comeau, joints par téléphone directement du Chili par Le Manic.

La dernière édition s’est déroulée il y a quatre ans au Pérou et les performances ne se sont pas conclues comme Samuel Murray l’aurait souhaité. « Ç’a été des jeux difficiles pour moi, j’ai bon espoir de pouvoir me reprendre cette fois-ci », raconte-t-il.

L’athlète prometteur vise l’or dans ses trois catégories, soit simple, double et mixte. « Je n’ai jamais réussi à bien performer en simple lorsque j’ai représenté le Canada. Donc, c’est ce que j’aimerais faire ici », explique-t-il.

Faisant partie du circuit professionnel de racquetball et se classant parmi les huit meilleurs au monde, Samuel Murray s’entraîne 20 heures par semaine et se déplace pour participer à des tournois professionnels une à deux fois par mois aux États-Unis. « J’ai la chance d’avoir un employeur vraiment compréhensif », a-t-il mentionné.

La Baie-Comoise Michèle Morissette souhaite faire un podium aux Jeux panaméricains 2023. Photo Racquetball Canada

Michèle Morissette

Michèle Morissette a été initiée par ses deux parents dans la ligue de Baie-Comeau de l’époque. L’athlète de 27 ans a débuté à l’âge de quatre ans et a participé à un premier national junior dès l’âge de six ans.

Habituée de voyager partout dans le monde pour son sport, sa dernière expérience aux Jeux panaméricains s’est déroulée à Toronto en 2015. Elle souhaite performer à la hauteur de ses capacités.

« Je te dirais qu’en simple, je n’ai pas vraiment d’attente. Je vais juste essayer de faire du meilleur que je peux, mais en double, on est actuellement troisième au monde. Donc, je pense qu’on peut aller chercher une médaille », confie-t-elle.

Les Jeux panaméricains se dérouleront jusqu’au 5 novembre à Santiago au Chili. Le programme comprend 39 sports et 61 disciplines. Ils sont organisés tous les quatre ans et constituent le plus grand événement multisport des Amériques.

Plus de 6 800 athlètes de 41 pays y participeront en 2023 et cette année, les Jeux attirent un million de spectateurs, dont plus de 100 000 touristes. Ils seront 473 athlètes à représenter le Canada et, plus précisément, quatre pour le racquetball.