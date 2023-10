Des planteurs tout neufs à la salle de quilles de Longue-Rive 

La Municipalité de Longue-Rive a inauguré le 28 octobre, les nouveaux planteurs à cordes Edge String à la salle de quilles municipale. Un investissement majeur de 126 000 $, rendu possible grâce aux programmes d’aide financière de la MRC et la contribution de plusieurs partenaires.

Dans les cartons de l’équipe municipale depuis deux ans, cette acquisition était devenue une nécessité, les planteurs en place ayant 20 ans d’utilisation. « Nous sommes les premiers en Haute-Côte-Nord à installer ce type de planteurs à cordes Edge String, a expliqué la coordonnatrice en loisirs communautaires à la Municipalité de Longue-Rive, Caroline Hovington. Nous avons constaté l’effervescence des quilles depuis quelques années, le nombre de joueurs qui se maintient et c’est une infrastructure qui profite à toute la communauté. »

Outre la réduction anticipée des coûts d’exploitation de l’ordre de 70 % ainsi que les bris mécaniques très restreints promis par l’installateur, l’absence de bruit est frappante en comparaison avec les anciens planteurs. « On pourra davantage échanger avec les autres joueurs et mêmes les spectateurs, avant on ne s’entendait pas », dit un citoyen assistant à l’inauguration.

La modernisation de la salle de quilles permettra également aux joueurs de s’exercer sur leurs points faibles en pouvant commander le placement des différentes quilles selon le type de réserve à pratiquer.

Ayant participé activement lors des deux semaines ayant nécessité l’installation des planteurs Edge String, le responsable de la salle de quilles Daniel Hovington, est prêt et confiant pour la saison de quilles 2023-2024 qui sera lancée cette semaine.

Montage financier

C’est en majeure partie grâce au Programme de vitalisation municipale de la MRC de La Haute-Côte-Nord et son enveloppe de 100 000 $ que le projet a pu voir le jour. À titre de partenaire Or, la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord a contribué pour une somme de 5 000 $ alors que l’Unité régionale en loisirs a investi 3 500 $ par le biais du Programme d’initiative locale en loisirs (partenaire Argent). Le Club Air Libre a participé à ce financement en injectant une somme consécutive de 1 000 $ en 2022 et en 2023, devenant le partenaire Bronze du projet.

Les autres partenaires sont : Les Constructions S.R.V. des Bergeronnes, Tourbières Lambert, Desmeules Auto, Toitures Trudel et l’Alliance autochtone communauté 062.

L’initiative de l’équipe municipale avec l’organisation de tournois, tirages et ventes de billets a permis de conclure le financement en rapportant une somme de 5 523, 42 $.

Le maire de Longue-Rive Donald Perron a procédé à la coupe du ruban en compagnie de la nouvelle agente de développement culturel de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Kat Lynn Brisebois-Gagnon. Cette dernière a tenu à donner le crédit à la personne qui l’a précédée à ce poste pour avoir mené ce projet à terme au niveau du financement de la MRC.

« Je remercie toute l’équipe municipale qui a travaillé très fort sur ce projet, notamment Caroline Hovington appuyée d’Yves Laurencelle, c’est un plus pour notre communauté.