Agression d’une dame âgée à Tadoussac : un nouveau procès ordonné à Sehota

Christopher Sehota a renversé le jugement l’ayant déclaré coupable de plusieurs infractions criminelles perpétrées lors d’une invasion de domicile à Tadoussac. En Cour d’appel, il a obtenu une ordonnance de nouveau procès à l’égard de tous les chefs d’accusation portés contre lui.

C’est le 22 avril 2021 que l’accusé avait été condamné à 10 ans d’emprisonnement au palais de justice de Baie-Comeau pour sa participation à une série d’infractions commises aux dépens de Aline Bouchard-Caron, une dame âgée de 81 ans qui habitait seule dans sa résidence.

Insatisfait du jugement rendu par l’honorable Pierre Rousseau, Christopher Sehota s’était tourné vers la Cour d’appel. Il avait d’ailleurs été remis en liberté.

Le 25 octobre, son audience a finalement eu lieu à Québec. Selon le document judiciaire dont le journal a obtenu copie, un seul élément a été retenu pour donner raison à l’appelant.

M. Sehota a réussi à semer le doute quant à l’admissibilité de la déclaration de son coaccusé dans cette affaire, Ko Prakongkham.

« De l’avis de la Cour, cette preuve était clairement inadmissible contre l’appelant », est-il écrit noir sur blanc dans le nouveau jugement rendu à Québec.

Plus précisément, ce qui cause problème, c’est que le juge a tenu compte des échanges entre l’appelant et son coaccusé, prononcés pendant la poursuite du complot, mais relatés par ce dernier dans sa déclaration faite aux policiers près de 2 ans après la commission des infractions.

Comme la Cour d’appel ne pouvait présumer de l’influence qu’a eue la preuve illégale sur le raisonnement du juge baie-comois, elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès pour Christopher Sehota.

Rappelons que Christopher Sehota et Ko Prakongkham, tous deux de Québec, ont été arrêtés en juillet 2019, soit plus d’un an après l’agression de l’octogénaire en octobre 2017. Celui qui retournera en procès avait déclaré ne pas avoir participé à l’invasion de domicile, mais avoir attendu son comparse dans l’auto.

Pour le résumé de l’histoire :