Les changements d’heure affectent aussi les animaux, disent des spécialistes

Le retour à l’heure normale affecte aussi les animaux domestiques.

Comme les humains, les animaux de compagnie ont un rythme circadien naturel. Leur horloge biologique est établie sur le cycle de la clarté et de la noirceur. Les horaires d’alimentation, d’exercice et de médication dépendent étroitement des routines quotidiennes de leur maître, rappelle Jocelyn Rutgers, une technicienne vétérinaire certifiée du Ontario SPCA Midland Animal Centre.

D’un point de vue animalier, tout leur horaire sera chamboulé d’une heure en revenant à l’heure normale, mentionne Karen Van Haaften, une vétérinaire comportementaliste établie à Toronto.

«Si on se lève chaque jour à 7h pour aller promener son chien, celui-ci est psychologiquement prêt à sortir à 7h. Ils s’exciteront, leur vessie sera pleine. Ils s’attendent à sortir à ce moment-là, raconte-t-elle. On peut penser pouvoir dormir une heure de plus ce jour-là, mais les animaux ne partagent pas nécessairement cette opinion.»

Mme Rutgens se rappelle qu’autrefois, elle tentait de profiter de cette heure de sommeil supplémentaire obtenue grâce au retour à l’heure normale, mais son chat l’en empêchait. Habitué à son régiment quotidien, il réclamait comme d’habitude sa nourriture.

«Mon chat vit selon une routine très stricte. Il veut être nourri à son moment préféré. Sinon, il devient bruyant et me miaule dans les oreilles quand c’est le temps de déjeuner ou de souper. Si je modifie la routine, il me fait savoir son mécontentement.»

Le changement d’heure s’effectuera à 2 h et durera jusqu’au 10 mars, à l’exception du Yukon et de la majeure partie de la Saskatchewan qui gardent l’heure normale tout au long de l’année.

Il fera noir plus tôt en fin d’après-midi, mais le soleil se lèvera aussi une heure plus tôt.

Bien sûr, ce ne sont pas tous les animaux qui remarqueront la différence. Mais pour ceux dont l’horaire est très strict, Mme Van Haaften recommande de les habituer peu à peu au changement d’heure, notamment en modifiant de 10 à 15 minutes chaque activité prévue dans les jours ou les semaines précédant le retour à l’heure normale.

Si on n’a pas pu se préparer à l’avance, l’Ontario SPCA and Humane Society recommande de nourrir son animal 30 minutes plus tard qu’à l’accoutumée. Sinon, on peut ignorer le changement d’heure et modifier l’horaire des activités par intervalle de 15 minutes au cours des jours suivant le retour à l’heure normale.

Il est aussi important de faire attention à sa propre routine et à son rythme circadien, car un animal de compagnie peut remarquer si on se sent à plat, dit Mme Van Haaften

Mme Rutgers indique que les plus petits animaux, comme les oiseaux, les amphibiens et les animaux nocturnes ne sont pas aussi attachés à une routine que les chats et les chiens. Pour eux, la transition peut être plus facile.

Elle conseille aussi de ne pas oublier son animal de compagnie lorsqu’on préparer une trousse de secours d’urgence.

«Plusieurs ne pensent pas à en préparer une pour leur animal», déplore-t-elle.

Selon le site de la SPCA, une trousse de secours d’urgence peut comprendre trois jours de nourriture et d’eau, des bols, des médicaments, le dossier médical et des articles de premiers soins pour les animaux

«Pour la plupart des chats, des chiens et des gens, le changement d’heure n’est pas un drame! souligne Mme Rutgers. La clé est d’avoir une routine et de s’y conformer.»