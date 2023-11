Offensive de recrutement en construction : Deux formations à Forestville

Cela survient après l’annonce du gouvernement d’accélérer la formation de charpentiers-menuisiers, d’opérateurs de pelle et d’équipement lourd, de ferblantiers et de frigoristes dans la province, frappée de plein fouet par le manque d’effectifs.

« En date du 6 novembre, nous comptions déjà 63 inscriptions pour la formation en Conduite d’engins de chantiers et 30 pour celle en Charpenterie-Menuiserie », note Patricia Lavoie, la régisseuse aux communications au Centre de services scolaires (CSS) de l’Estuaire.

Le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire à Forestville a déjà un programme de Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, qui sera modifié pour répondre au exigences du ministère de l’Éducation.

Les places dans les futures cohortes des formations rémunérées s’envolent vite malgré la date limite d’inscription fixée en décembre.

« Les dossiers seront d’abord analysés par notre conseillère d’orientation afin de s’assurer que les candidats répondent aux critères d’admission et le principe du premier arrivé, premier servi devrait s’appliquer parmi les dossiers complets », ajoute Patricia Lavoie.

Il s’agit cependant d’attestations d’études professionnelles (AEP) au lieu de diplôme d’études professionnelles (DEP) et donc de plus courte durée, et « certains apprentissages seront priorisés, mais les contenus ne nous ont pas encore été fournis par le Ministère », conclut-elle.