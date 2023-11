Forestville honore ses anciens combattants

En ce jour du Souvenir, la Ville de Forestville a inauguré le tout nouveau monument érigé devant l’hôtel de ville pour honorer les anciens combattants de la région.

Ce projet, dont les coûts s’élèvent à environ 4 000 $, se veut une façon de rendre hommage aux vétérans qui ont donné leur vie pour leur pays.

C’est la première fois qu’une telle cérémonie est organisée à Forestville. Avant la pandémie, un hommage à Lionel Collin avait toutefois eu lieu au colombarium.



« Chaque année, même jour, même heure, on reviendra ici, dans le parc du souvenir, pour commémorer nos vétérans », a promis la mairesse Micheline Anctil lors de la cérémonie ayant réuni une trentaine de personnes.

Cette année, en plus de dévoiler le monument, la Ville et le Royal 22e régiment ont commémoré le militaire Rémi Huard, originaire et résidant de Forestville.



M. Huard s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1983, à l’âge de 17 ans. Deux ans plus tard, il a été déployé à Chypre pour une durée de 6 mois. Son parcours lui a valu de nombreuses décorations.

Notons que le 11 novembre rappelle la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation.