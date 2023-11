« Je veux que Sept-Îles redevienne la métropole de la Côte-Nord » — Denis Miousse

Dans les bras de sa famille, les yeux pleins d’eau, après 17 ans comme conseiller, dimanche soir, Denis Miousse a eu la confirmation qu’il fera son entrée à mairie de Sept-Îles.

« Je l’ai promis durant toute la campagne, de continuer de travailler très fort pour l’avancement de Sept-Îles », a dit Denis Miousse, quelques minutes après la confirmation du résultat du vote. « Je veux que Sept-Îles redevienne la métropole de la Côte-Nord. »

Rapidement, il s’attaquera bien sûr à l’élaboration du budget de la Ville, mais il ira à Québec pour convaincre le gouvernement de délier les cordons de sa bourse, afin d’offrir à Sept-Îles un nouvel aréna, projet estimé à 56,6 M$.

« Sept-Îles a besoin de cette infrastructure. Aidez-nous. Avec tout l’argent que les citoyens de Sept-Îles envoient à Québec en impôt, je pense qu’on est dû pour un retour du balancier », a lancé M. Miousse.

Pour entrer dans la course à la mairie de Sept-Îles, l’ex-conseiller du district de Marie-Immaculée a dû faire beaucoup de sacrifices. Il a démissionné comme conseiller et il mis de côté toutes les organisations auxquelles il participait comme bénévole, dont la présidence du CA du CISSS de la Côte-Nord.

« Je vais travailler avec les gens de la SQI, les gens du CISSS également, du gouvernement, du ministère de la Santé, pour doter Sept-Îles d’une urgence qui a de l’allure et d’un bloc opératoire qui a de l’allure », a-t-il affirmé. « On va devoir faire des sacrifices, c’est vrai, mais on va aller à Québec et on va leur faire comprendre. »

Réflexion à avoir

Denis Miousse l’admet, à neuf candidats dans la course pour devenir maire, il « a eu chaud ». Il souhaite faire une réflexion avec le conseil à ce propos.

« Est-ce que c’est quelque chose qu’on a mal fait, ou quoi ? Qu’est-ce qui s’est passé durant les deux dernières années ? On va analyser et changer ça dès que ce sera possible », a-t-il avancé.

Il souhaite aussi travailler de concert avec « les jeunes ». Les deux candidats les moins âgés de la course occupent respectivement la deuxième et troisième place.

« Patrick et Joey ont fait de très belles campagnes tous les deux. Je vais rencontrer ces deux personnes pour voir comment on peut plus aider les jeunes à la municipalité de Sept-Îles », s’est-il engagé.

Est-ce que l’homme de 70 ans commence son mandat de deux ans ou de six ans ?

« Je vais savourer cette victoire-là et on verra. »