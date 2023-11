Les Foster-Tremblay remportent le Tournoi Famille de Forestville

La famille Foster-Tremblay a remporté dans la classe B, le traditionnel Tournoi Famille de Forestville qui a réuni cette année, dix équipes en provenance de St-Marc de Latour, Forestville, Baie-Comeau, Portneuf-sur-Mer et la Pointe-à-Boisvert (Longue-Rive).

Ce fut une fin de semaine achalandée au Complexe Guy-Ouellet de Forestville du 10 au 12 novembre, alors que ce rassemblement sportif et familial a tenu en haleine les partisans des différentes équipes en place.

Les champions forestvillois dans le B (Foster-Tremblay) ont vaincu les Tremblay Baraton par la marque de 1 à 0 lors du match de finale.

Avec un score final de 5-3, les Gagnon de la Pointe-à-Boisvert ont eu le meilleur sur les Tremblay de Portneuf-sur-Mer.

Alors que les éditions précédentes du Tournoi Famille de Forestville se tenaient sous l’égide de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, l’édition 2023 a été reprise par Carol Girard et un comité restreint.

« La Chambre de commerce n’était plus intéressée à s’en occuper et j’ai décidé de le reprendre pour maintenir l’événement », a expliqué le conseiller municipal et bénévole de première heure dans la communauté forestvilloise.

Ce dernier est très satisfait du déroulement de l’activité et remercie sincèrement le petit groupe de bénévoles qui s’impliquent d’année en année. Une partie des profits ira au comité du bal des finissants de la polyvalente des Rivières de Forestville.

« Ce n’est pas évident à organiser. À la fin du tournoi, tout le monde veut s’impliquer, mais quand arrive le moment d’organiser, les volontaires se font plus rares et ce sont toujours les mêmes qui lèvent la main. »

Pour l’an prochain, un organisme a démontré de l’intérêt afin de reprendre l’organisation de l’activité, mais rien n’est officiel pour le moment.