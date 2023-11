Cinq à sept millions $ pour deux matchs des Kings au Centre Vidéotron

Le gouvernement du Québec octroie une subvention d’entre 5 et 7 millions $ pour deux matchs préparatoires des Kings de Los Angeles à Québec qui auront lieu au Centre Vidéotron. en octobre 2024.

Le ministre des Finances, Eric Girard, en a fait l’annonce mardi matin. Il a d’ailleurs été questionné à plusieurs reprises sur le montant de l’aide gouvernementale.

«J’ai le bénéfice de voir l’ensemble des subventions que le gouvernement accorde à des événements sportifs et culturels et je vous confirme qu’on est dans le bon ordre de grandeur», a-t-il indiqué pour justifier la décision de son gouvernement.

«Il y aura une célébration du hockey. Pour tenir cet événement, il y aura une subvention et c’est la même chose pour la Coupe des Présidents au golf, la Formule 1 et les Mosaïcultures. Le gouvernement est souvent impliqué dans les événements culturels et sportifs», a ajouté le ministre.

Les prix des billets oscilleront entre 55 $ et 170 $. «On a voulu qu’il y ait un certain niveau d’accessibilité, sachant que c’est du hockey de la Ligne nationale», a expliqué le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor et président de Gestev, Martin Tremblay.

«Au Centre Vidéotron on a une infrastructure exceptionnelle et je pense que c’est important de la montrer et de l’utiliser pour des grands événements», a affirmé le ministre Girard.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, n’a pas tardé de réagir à cette annonce. «La CAQ dit qu’elle manque d’argent pour les travailleuses des services publics. Mais elle donne jusqu’à 7 millions de dollars aux millionnaires de la Ligue nationale. Les Québécois aiment beaucoup le hockey, mais ils aimeraient aussi avoir un gouvernement avec le sens des priorités. La CAQ fait une passe sur la palette à la LNH plutôt qu’aux gens qui en arrachent», a-t-il indiqué par écrit.

«Les amateurs de hockey de Québec sont passionnés»

Les Kings de Los Angeles présenteront donc une partie de leur camp d’entraînement et disputeront deux matchs préparatoires au Centre Vidéotron.

«Les amateurs de hockey de Québec pourront de nouveau encourager des équipes de la LNH, au Centre Vidéotron, a déclaré Martin Tremblay par voie de communiqué. C’est un privilège de pouvoir accueillir une organisation prestigieuse comme celle des Kings de Los Angeles pour la dernière semaine de leur camp d’entraînement.»

«Je sais à quel point les amateurs de hockey de Québec sont passionnés, a évoqué pour sa part le président des Kings, Luc Robitaille. Nous serons très fiers de jouer ici l’automne prochain. Les amateurs seront en mesure de voir nos joueurs étoiles de près et de voir nos jeunes espoirs lutter pour une place au sein de notre équipe en 2024-2025.»

Les Québécois Philip Danault, de Victoriaville, et Pierre-Luc Dubois, de Sainte-Agathe-des-Monts, font partie des Kings.

Le séjour des Kings s’étalera du 2 au 6 octobre dans la Vieille-Capitale.

Les Kings accueilleront les Bruins de Boston dans le cadre d’un premier match préparatoire le 3 octobre, avant d’affronter les finalistes de la Coupe Stanley en 2023, les Panthers de la Floride, deux jours plus tard.

La LNH n’a pas présenté de match préparatoire au Centre Vidéotron depuis le 20 septembre 2018, lorsque le Canadien de Montréal a croisé le fer avec les Capitals de Washington.

Le Centre Vidéotron a ouvert ses portes le 12 septembre 2015, dans l’espoir d’attirer une éventuelle concession de la LNH. Pour l’instant, ce bâtiment est le domicile des Remparts de Québec dans la LHJMQ.

Les Nordiques ont évolué à Québec de 1972 à 1995, avant de déménager au Colorado et d’être rebaptisés l’Avalanche.



Le président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, au centre, sourit lors d’une conférence de presse, le mardi 14 novembre 2023 au Centre Vidéotron de Québec. Les Kings de Los Angeles tiendront la dernière partie de leur camp d’entraînement au Centre Vidéotron de Québec du 2 au 6 octobre 2024, avec deux matchs contre les Bruins de Boston le 3 octobre et les Panthers de la Floride le 5 octobre. Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Quebecor et président de Gestev, Luc Robitaille, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, et le ministre responsable des Infrastructures du Québec, Jonathan Julien. Photo Jacques Boissinot, La Presse Canadienne