De passage à Baie-Comeau le 16 novembre, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a annoncé un investissement de 3,1 M$ pour soutenir 25 projets bioalimentaires au nord du 49e parallèle, particulièrement sur la Côte-Nord.

« Alors que nous visons un accroissement de notre autonomie alimentaire, je souhaite offrir des leviers pour encourager et soutenir une agriculture nordique durable. Les aides annoncées aujourd’hui permettront de le faire. Je souhaite le plus grand des succès à ces 25 entreprises et organismes », a déclaré le ministre en conférence de presse au Manoir du Café à Baie-Comeau.

Le Manoir du Café fait d’ailleurs partie des entreprises qui ont mis la main sur une aide financière. Il a obtenu 171 576 $.

L’aide financière découle d’une entente conclue entre le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et la Société du Plan Nord (SPN) dans le cadre du Plan d’action nordique 2020-2023. Deux actions de cette entente, sous la responsabilité du MAPAQ, visent le développement bioalimentaire nordique.

Liste des projets