Le Front commun perturbe le cocktail du député Montigny

Le Front commun de la Côte-Nord a réuni ses membres pour manifester devant le carrefour maritime à Baie-Comeau, là où le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, organisaient un cocktail de financement le 16 novembre au soir.

Un peu plus de 60 travailleurs souhaitaient encore une fois rappeler au député « à quel point les offres de son gouvernement sont méprisantes ».

« À chaque occasion qu’on va avoir pour présenter nos revendications, on va en profiter. Un événement comme celui-là, c’est un événement parfait pour nous », souligne Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord – CSN.

Alors qu’ils ont tenté d’entrer dans le restaurant, les manifestants ont été arrêtés à la porte. Leur espoir de parler avec messieurs Montigny et Lamontagne avant le début du souper a également été en vain.

Les policiers sont arrivés sur place quelques minutes après l’arrivée du député. Plusieurs ont quitté, mais une vingtaine de personne continuait à faire du bruit à l’extérieur du bâtiment.

« Nous avons décidé d’aller à la rencontre du ministre Lamontagne et du député Montigny, pour

qu’ils comprennent le message : l’offre de leur gouvernement aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public ne passe pas! Les augmentations de salaire ne couvriraient même pas l’inflation anticipée et nous appauvriraient », déclare le Front commun par voie de communiqué.

Rappelons aussi que trois journées complètes de grève se tiendront les 21, 22 et 23 novembre.