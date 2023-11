Baie-Comeau : une compétition rassemblera une centaine d’athlètes de patinage artistique de la Côte-Nord

Les athlètes des clubs de patinage artistique des Escoumins, de Forestville, de Baie-Comeau, de Port-Cartier, de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre se retrouveront au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau en fin de semaine pour la compétition Laurence Comeau.

Plus de 150 patineuses et patineurs y participeront comprenant des athlètes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Est du Québec.

Cette compétition annuelle est le seul évènement sportif de patinage artistique dans la région ouvert à tous les patineurs de la province.

L’évènement se déroulera de 8 h à 19 h le 18 novembre et de 8 h à 15 h le 19 novembre.