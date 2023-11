CISSS de la Côte-Nord : ralentissement temporaire de certaines activités à Forestville et les Escoumins

En raison des journées de grève du personnel syndiqué prévues les 21, 22 et 23 novembre, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord souhaite informer la population que cette situation pourrait entraîner un ralentissement temporaire ou des retards des services téléphoniques et en présence.

Certains rendez-vous devront être reportés, et les personnes touchées ont reçu ou recevront un appel sous peu pour déplacer les rendez-vous dans les meilleurs délais.

Toutes les installations du CISSS de la Côte-Nord demeureront toutefois ouvertes.

À Forestville et Les Escoumins, les prélèvements sans rendez-vous seront accessibles seulement pour la réalisation des analyses jugées urgentes par un professionnel de la santé et les prélèvements requis pour un suivi (ex. : anticoagulant (Coumadin), traitement pour le cancer, suivis de greffe, suivis de grossesse, etc.).

L’employeur et les instances syndicales du CISSS travaillent en collaboration pour maintenir les services essentiels identifiés.

L’accès pour les usagers aux services de l’établissement devra aussi être assuré en tout temps. Les visiteurs et les proches aidants demeurent également admis dans les installations.