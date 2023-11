Mini-colloque « Rendez-vous avec TA persévérance scolaire » les 28 et 29 novembre à Bergeronnes et Forestville

Le mini-colloque « Rendez-vous avec TA persévérance scolaire » sera de retour en Haute-Côte-Nord pour une septième édition, le 28 novembre prochain à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes et le lendemain à la Polyvalente des Rivières de Forestville.

Le mini-colloque a pour objectif de faire vivre aux participants une expérience calquée sur ce qu’ils vivront après le secondaire s’ils assistent à un colloque de formation tout en leur permettant d’explorer différents facteurs personnels et déterminants de la persévérance scolaire qui leur démontreront qu’ils ont du pouvoir sur leur réussite.

Au total, ce sont 285 jeunes de troisième à cinquième secondaire ainsi que du programme, FMS qui ont confirmé leur inscription à deux des huit ateliers à l’ordre du jour.

Dans chacune des deux écoles, une douzaine d’animateurs, principalement issus des milieux de la santé et de l’éducation, accompagneront les élèves et les organisateurs dans la réalisation d’ateliers abordant des thèmes tels que la connaissance de soi, la motivation, les aspirations, l’alimentation et l’importance de déjeuner, le développement durable, l’estime de soi ainsi que l’importance de prendre sa place et d’exprimer son inconfort face à une situation.

Tant à Bergeronnes qu’à Forestville, le mini-colloque se déroulera sur une demi-journée, en avant-midi, et les participants auront par ailleurs la chance de remporter plusieurs prix de participation.