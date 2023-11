(Photos) Patinage artistique : une centaine d’athlètes régionaux à Baie-Comeau

La compétition régionale de patinage artistique organisée par le Club de patinage de Baie-Comeau a accueilli plus de 150 patineuses et patineurs de la région de la Côte-Nord en plus de quelques athlètes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Est-du-Québec.

L’invitation Laurence-Comeau est une compétition qui est présentée tous les ans au Centre Henri-Desjardins. « Ce genre d’événement prend plusieurs mois de préparation », souligne Marie-Ève Tremblay, vice-présidente du conseil d’administration du Club de patinage de Baie-Comeau et responsable des compétitions.

Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires locaux et de dizaines de bénévoles investis, cette compétition d’envergure peut prendre forme chaque année, d’autant plus que c’est la seule invitation à tous dans la région.

« Cette collaboration permet aux patineuses et patineurs d’y participer à moindre coût », ajoute-t-elle.

Parmi tous ces athlètes, certains ont pu présenter leur toute première performance tandis que les expérimentés dans les catégories junior et sénior ont démontré leur talent pour le plaisir de tous.

Un club privilégié

Le Club de patinage de Baie-Comeau a eu une recrudescence d’inscriptions cette année. En plus des athlètes résidents de Baie-Comeau, plusieurs élèves des municipalités avoisinantes, allant jusqu’en Haute-Côte-Nord, se sont inscrits afin de profiter de la qualité d’enseignement des entraîneurs.

« Les élèves ont un désir d’apprendre à patiner et de performer », précise Mme Tremblay.

Une réussite

« La compétition a vraiment bien été, nous avions beaucoup d’inscriptions et tous les athlètes ont bien rempli leurs objectifs », explique l’entraîneuse du Club de patinage artistique de Baie-Comeau, Karen Sauvageau.

« L’objectif étant de promouvoir le patin dans la région et de motiver les troupes a été atteint », ajoute-t-elle.

Les athlètes de l’extérieur de la région ont également pris part à l’événement avec plaisir, a précisé l’entraîneuse d’expérience.

Grâce à la mobilisation de sept juges, quelques athlètes ont pu exécuter des tests afin de changer leur niveau de compétition.

Prochains événements 2023

La prochaine compétition pour plusieurs athlètes de la région se déroulera à Chicoutimi lors de l’invitation Lac au Fjord du 8 au 10 décembre.

D’autres patineurs iront du côté de Sherbrooke pour prendre part aux Championnats Section sans limites à novice de la section Québec les 14, 15, 16 et 17 décembre.

Quant à la Nord-Côtière Audréanne Foster, elle s’envolera pour Winnipeg afin de participer au Défi Patinage Canada (catégorie junior et sénior) 2024 du 29 novembre au 3 décembre.