2 361 clients sans électricité en Haute-Côte-Nord

Le système météorologique qui est survenu aujourd’hui en Haute-Côte-Nord a causé 3 interruptions d’électricité plongeant 2 361 clients dans le noir.



Plus précisément, c’est à Forestville qu’on retrouve la panne la plus importante. Un total de 1 882 clients d’Hydro-Québec sont sans électricité depuis 14 h 47.



Selon Info-Pannes, l’évaluation des travaux requis est en cours et le rétablissement du courant est prévu pour 17 h.



Toutefois, le porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-André Ruest, affirme que l’équipe est sur place pour analyser la situation.



« La panne touche le réseau de transport. Il y a eu un déclenchement au poste de Forestville, qui alimente Colombier et Pessamit. On ne connaît pas encore la cause ni le délai de rétablissement du service », précise-t-il.



À Colombier, 474 personnes sont sans lumière un peu partout dans le village. La panne est survenue en même temps que celle de la municipalité voisine.



Hydro-Québec mentionne que les conditions météo ont laissé « de la neige lourde sur les fils. Celle-ci brise des branches et des arbres qui entrent en contact avec le réseau électrique, entraînant des pannes d’électricité ».