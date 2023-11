Hausse des quotes-parts à la MRC : une autre année marquée par l’inflation

Les huit municipalités de la région et la communauté des Innus Essipit devront verser des montants importants en quotes-parts à la MRC de la Haute-Côte-Nord, soit plus de 3,5 M$. Une augmentation de 13,1 % comparativement à l’exercice financier de 2023.

Les quotes-parts versées à la MRC se chiffrent à 3 616 264 pour 2024, comparativement à 3 196 460 en 2023.

Les coûts du service technique et environnement, qui a sous son aile la gestion des matières résiduelles, grugent à eux seuls, plus de 50 % dans la répartition des quotes-parts des municipalités pour l’exercice financier 2024.

« On estime que l’augmentation est due à 75 % à des situations hors de notre contrôle, comme par exemple notre période de renouvellement de contrat au niveau de la gestion des matières résiduelles, autant pour la collecte de porte-à-porte que le transport des matériaux vers Québec », a attesté la préfète de la MRC Micheline Anctil.

Ces contrats de collecte sont affectés à leur tour par la hausse du prix de l’essence et la rareté de main-d’œuvre, conjuguée avec notre vaste territoire.

« Nous devons faire face à une situation qui est familière, à savoir le prix de l’essence, le prix de la main-d’œuvre et du transport qui a fait en sorte que même nos plus bas soumissionnaires amenaient une hausse important au niveau des coûts », a-t-elle conclu.

Tadoussac et Sacré-Cœur connaissent une augmentation respective de 83 471 $ et 107 683 $ due au fait que les municipalités seront en dépôt de rôle l’an prochain, et prennent une plus grande implication de la quote-part en évaluation foncière.

Leur richesse foncière uniformisée (RFU) est également à la hausse (127 062 769 $ pour Tadoussac, 158 537 611 pour Sacré-Cœur), ce qui a un effet sur leur quote-part.