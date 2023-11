Opération jusqu’au 2 janvier contre la conduite avec facultés affaiblies au Québec

Les services de police du Québec lancent ce jeudi une opération nationale concertée qui ciblera jusqu’au 2 janvier prochain la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Les interventions policières qui seront menées en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) se traduiront par des dépistages qui pourraient être réalisés dans les points de contrôle.

En parallèle à cette opération, une campagne de sensibilisation est déployée, notamment sur les différentes plateformes de médias sociaux des organisations policières. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de conduire avec les capacités affaiblies.

Pour sa part, la SAAQ tiendra une campagne de sensibilisation du 11 décembre au 11 janvier sous le thème «Lorsqu’on boit, on ne conduit pas». Cette campagne visera à sensibiliser les conducteurs au fait qu’il est risqué de prendre le volant après avoir consommé de l’alcool, même en petite quantité.

Les autorités signalent que lorsqu’on boit, il est mieux de prévoir une solution de rechange pour un retour sécuritaire telle que le recours à un conducteur désigné, le taxi, le transport en commun, un service de raccompagnement ou l’hospitalité d’un proche.

La Sûreté du Québec (SQ) rapporte qu’entre 2017 et 2021, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles et dans 15 % des collisions avec blessés graves.

La police rappelle que seul le temps permet de dissiper les effets liés à la consommation d’alcool ou de drogues. De plus, la pratique consistant à estimer son propre taux d’alcoolémie avant de prendre le volant présente des risques importants et est conséquemment à proscrire. Et la police insiste : l’effet d’une seule consommation ne doit en aucun cas être sous-estimé.

Une journée nationale d’opérations de sécurité routière afin de contrer la capacité de conduire affaiblie aura lieu le 8 décembre, partout au Québec.