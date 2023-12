Pessamit : Innergex rencontre la communauté

Cet après-midi, l’entreprise Innergex a rencontré la communauté de Pessamit au Centre communautaire Ka Mamuitunanut. Il s’agit de la première rencontre avec la Première Nation depuis l’appel d’offres d’Hydro-Québec, lancé en mars 2023, qui s’est terminé officiellement le 12 septembre.

Le projet de 1500 mégawatts supplémentaires d’énergie éolienne annoncé par le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a ciblé 300 mégawatts au poste électrique Outardes, à plus de 100 km au nord de Baie-Comeau sur le territoire du Nitassinan de Pessamit. Un projet dépassant le milliard de dollars permettant des profits de 1 868 100 $ par année.

Un partenariat financier est proposé avec la MRC Manicouagan sous réserve de l’acceptation par Hydro-Québec et la communauté de Pessamit, selon certaines conditions qui auraient été prévues dans une lettre d’intention lors du dépôt du projet.

Bien que Le Manic ait tenté d’assister à la séance d’information tenue à Pessamit, une agente de sécurité a ordonné de quitter les lieux à la demande de la cheffe Marielle Vachon, prétextant que les portes ouvertes étaient destinées à la communauté seulement.

Notons que la proximité du poste électrique Outardes facilite la connexion au réseau existant en plus d’être en hauteur et d’être un secteur propice aux vents pour les 50 éoliennes prévues. De plus, 300 travailleurs locaux seront sur le chantier en même temps pendant une période de deux ans, soit de 2026 à 2028, selon Luc Leblanc, directeur de développement chez Innergex pour le secteur du Québec et celui des Maritimes.