Quelle est la place de l’économie sociale dans le développement de la Côte-Nord?

L’événement TakTik entrepreneuriat collectif, tenu le 29 novembre à l’église Sainte-Amélie de Baie-Comeau, a permis d’échanger sur la place de l’économie sociale dans l’innovation et le développement de la Côte-Nord.

La cinquantaine de participants a abordé des sujets d’actualité comme l’immobilier, la main-d’œuvre, les services de garde et l’immigration.

« Ce rendez-vous de l’économie sociale fut véritablement une belle occasion d’apprendre, de réseauter, et d’échanger sur les défis de la Côte-Nord, mais aussi découvrir la place de l’économie sociale comme piste de solutions à ces défis », souligne Adam Desbiens, directeur du Pôle d’économie sociale Côte-Nord.

« Il va de soi que le Pôle d’économie sociale de la Côte-Nord aimerait présenter d’autres occasions de réunir tous les acteurs de l’économie sociale pour faire avancer le développement de notre communauté », poursuit-il.

Chantier de l’économie sociale

Cette journée s’inscrivait dans la tournée provinciale du Chantier de l’économie sociale. Elle avait pour but de « mettre en lumière les solutions innovantes développées par les entreprises collectives face à une panoplie d’enjeux, de connaître les obstacles et défis régionaux et d’échanger sur les projets inspirants et structurants », comme le mentionne le Pôle d’économie sociale Côte-Nord, par voie de communiqué.

L’équipe du Chantier de l’économie sociale a rendu visite à quelques organisations avant le grand rendez-vous du 29 novembre.

Ainsi, le Centre d’action bénévole le Virage de Sept-Îles, la MRC des Sept-Rivières, la Société de développement de Uashat Mak Mani utenam (SDEUM), le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), la North Shore Community Association (NCSA), et quelques membres du conseil municipal de Godbout ont notamment été rencontrés.

Cette démarche régionale mènera au Sommet provincial de l’économie sociale en 2025.