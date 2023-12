Le tournoi de hockey de rue de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan s’invite à Sacré-Cœur

L’organisme Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan (HCNM) annonce la tenue d’une tournoi de hockey de rue qui se tiendra pour la première fois en Haute-Côte-Nord dans la municipalité de Sacré-Cœur le 6 janvier.

Il y aura une catégorie mixte, féminine et masculine et chacune des équipes est assurée de participer à un minimum de trois matchs amicaux. Les inscriptions peuvent se faire via la billetterie en ligne, au coût de 250 $.

Des hot-dogs seront servis tout au long de la journée et il y aura également un service de bar sur place, et une soirée festive débutera à 18h avec un souper lasagne, de l’animation et un DJ.

Guy Brisson, qui est quelqu’un de très impliquée socialement auprès des enfants du village, assurera la présidence d’honneur de l’événement tenu le 6 janvier prochain au centre récréatif.

L’invitation est lancée à « toute la population de la Haute-Côte-Nord », précise la coprésidente de la présente campagne Marjorie Deschênes, originaire de Sacré-Cœur.

« Grâce à Centraide, nous avons accès en Haute Côte-Nord à des services communautaires essentiels pour nous ou nos proches. Participer et s’impliquer au succès du tournoi de hockey de rue est une excellente façon de démontrer à quel point nous sommes sensibles, présents et généreux envers nos concitoyennes et concitoyens qui font face à différentes difficultés », laisse-t-elle entendre.

Rappelons qu’en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan, ce sont 14 354 personnes en situation de vulnérabilité qui ont été aidées en 2022-2023, via les 33 organismes soutenus.