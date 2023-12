Grève: les centre de services scolaire de la Côte-Nord aux aguets du décrochage

Les centres de services scolaires (CSS) du Fer et de l’Estuaire ont composé avec plusieurs impondérables au cours des dernières années. Ils sont confiants que les équipes-écoles seront en mesure de soutenir les élèves, dès le retour en classe, bien que le risque de décrochage soit un enjeu très important.

« C’est certain qu’il y a un enjeu de motivation très important pour la clientèle en difficulté ou à risque de décrocher », affirme Nadine Desrosiers, directrice du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

« C’est pourquoi il faut s’assurer de mettre des filets de sécurité autour de ces élèves, pour éviter de les échapper », ajoute-t-elle.

La directrice compte sur le soutien des parents et des partenaires du milieu, pour valoriser l’éducation et travailler de concert. Elle souligne aussi que la Loi sur le travail est un atout et un élément important qui évite que les jeunes se tournent vers le marché du travail et soient tentés d’y demeurer lors de la reprise des cours.

Confiants

Les CSS sont confiants que malgré tout, ils arriveront à bien soutenir les élèves.

Pendant la pandémie, des initiatives ont été mises en place et sont demeurées, ou pourront être déployées de nouveau, selon les besoins identifiés par les milieux. Tutorat, camps pédagogiques et récupération bonifiée en sont des exemples.

Il est trop tôt pour s’avancer sur les décisions qui seront prises concernant la reprise des journées, ou si des ajustements seront nécessaires pour les examens du ministère. De plus, seul le ministre de l’Éducation a le pouvoir d’intervenir là-dessus. L’inégalité de fréquentation scolaire entre le secteur privé, qui n’est pas touché par la grève, et le secteur public n’inquiète pas les CSS pour le moment.