Minime hausse de taxes à Colombier

Alors que l’an dernier, les contribuables de Colombier avaient dû puiser dans leurs poches pour assumer une hausse de taxes, cette année, ils n’auront pas de mauvaise surprise. Les élus ont adopté le statu quo de la taxe foncière.

Les propriétaires d’une résidence devront débourser 1,58 $ du 100 $ d’évaluation. Au niveau des services municipaux, seulement les coûts pour l’égout sont revus à la hausse. Ils s’élèvent maintenant à 228 $, soit 44 $ de plus que l’année passée.

Du côté des matières résiduelles, le taux demeure à 285 $ pour les résidences permanentes et les commerces sont toujours taxés selon le volume produit. Quant au service d’aqueduc, la taxe est toujours fixée à 185 $ pour le secteur résidentiel et 215 $ pour le commercial.

En ce qui a trait au déneigement, les résidents du chemin du Cap-Colombier et de l’Anse-aux-Sables verseront respectivement 275 $ et 358 $. Il n’y a aucune modification également.

Les salaires des employés municipaux et des élus seront rehaussés de 3,1 % en 2024, soit le pourcentage de l’Indice des prix à la consommation fourni par Statistique Canada.

« On a réussi à ne pas augmenter les taxes grâce aux subventions de 830 000 $ dans le cadre de la Taxe sur l’essence et à la péréquation. On n’a pas eu besoin de puiser dans notre surplus accumulé », indique la directrice générale Milaine Charron.

Toutefois, l’an prochain, le changement du rôle d’évaluation pourrait amener les élus à revoir le taux de taxation à la baisse.

Budget de 2,3 M$

Le conseil municipal de Colombier a adopté un budget équilibré de 2,3 M$, le 18 décembre. Dans les revenus, on planifie entre autres 781 855 $ grâce aux taxes et 1,5 M$ en aides gouvernementales. Du côté des dépenses, c’est le transport qui coûte le plus cher aux contribuables, soit une somme de 921 330 $.

Dans son plan triennal d’immobilisations, la Municipalité de Colombier prévoit investir 26 700 $ pour son réseau d’aqueduc (installation de compteurs d’eau), 5 000 $ pour son système d’eaux usées et 75 000 $ pour ses bâtiments (toiture du bâtiment des loisirs ainsi que l’éclairage, portes et fenêtres de la salle Colombier).