Comment la préfète Micheline Anctil voit 2024 ?

En ce début de nouvelle année, le Journal a interrogé la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, pour connaître ses ambitions pour 2024. Ses réponses à nos trois questions ont été écrites intégralement, sans modification.

Comment voyez-vous l’année 2024 ?

J’aborde l’année avec confiance et énergie. Une année qui s’annonce chargée et en mouvance, dans tous nos domaines d’activités. De nouvelles responsabilités sont déléguées au monde municipal (MRC et municipalités) et nous devons les aborder sous le signe de l’adaptation, du développement et de l’innovation.

Quelles seront les priorités du conseil des maires ?

Notre grande priorité est de faire en sorte que tous nos secteurs d’activités soient en développement. Tous les dossiers sont importants et doivent poursuivre leur évolution.

La gestion des matières résiduelles est en plein changement de même que l’exploitation forestière, le tourisme, le transport, l’habitation, le développement des commerces et services de proximité.

Nous sommes là pour créer des conditions favorables au développement de toutes nos communautés et nous accompagnons les populations et les organismes dans le maintien et le développement de services et d’activités pour tous.

Quant à nos priorités internes, elles sont : le recrutement et la rétention des ressources humaines afin que nos enjeux et défis cheminent avec toute l’expertise en poste et maximiser notre belle dynamique d’équipe basée sur la collaboration.

Quel est votre message d’espoir pour 2024 ?

Que chacune de nos 8 municipalités se développe, selon leurs priorités ;

Que nous unissions nos forces au bénéfice de nos citoyens et entreprises de la Haute-Côte-Nord ;

Que nos citoyennes et citoyens fassent partie de nos défis municipaux ;

Que la SANTÉ et la PAIX soient présentes pour tous, collègues, familles et amis.