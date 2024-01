Forestville reçoit la compétition régionale de patinage artistique

Les patineurs artistiques de la Côte-Nord avaient rendez-vous à Forestville le 6 janvier alors que le Club Patin d’Argent était l’hôte de la compétition régionale Michel-Proulx. Une première en cinq ans pour l’organisme qui a le vent dans les voiles.

Le club forestvillois cumule les succès depuis deux ans, pas seulement en termes de médailles et de rubans, mais surtout pour son développement. Grâce à ses administrateurs impliqués et dévoués, il était en mesure d’accueillir un tel événement cette saison.

« C’est beaucoup d’organisation et de logistique. On a un conseil d’administration fort, ce qui nous a permis de tenir la compétition », lance la présidente Karine Moreau, sans oublier « les précieux commanditaires et bénévoles ».

Les derniers jours ont sans aucun doute été les plus occupés, mais « tout s’est bien déroulé », assure la maman de deux patineuses, qui a pu compter sur l’aide d’une quarantaine de bénévoles. Logistique, décor, moitié-moitié, entrée, remise des médailles, « il fallait des bénévoles à chaque place ».

Compétition

Tous les patineurs des clubs régionaux pouvaient s’inscrire à la compétition Michel-Proulx. Quelque 95 d’entre eux ont répondu à l’appel et ont pu performer sur la glace du Complexe Guy-Ouellet dans 25 catégories. Les juges, en provenance de partout au Québec, ont couronné les gagnants.

La présidente du Club Patin d’Argent se réjouit de la participation locale et régionale à cet événement d’envergure. « On est content, c’est un bon nombre. C’est un peu au-delà de nos attentes », admet-elle.

Les patineurs en compétition étaient âgés de 4 à 17 ans. Des catégories adultes et Olympiques spéciaux étaient aussi à l’ordre du jour.

Les athlètes de Star 5 et plus courraient la chance d’obtenir leur laissez-passer pour la compétition provinciale. Ceux des catégories compétition, qui se sont classés, prendront part à la finale des Jeux du Québec.

Le 7 janvier, la glace de Forestville a accueilli les jeunes patineurs de 4 ans (Étape 2 et 3) pour une démonstration. « Ils ne sont pas jugés, mais c’est une belle expérience pour nos patineurs », souligne Mme Moreau.