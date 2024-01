Quatre Nord-Côtiers sélectionnés au 23e Championnat national autochtone de hockey

La sélection des athlètes masculins et féminins de 13 à 17 ans qui représenteront l’équipe PEN (Portes de l’Est et du Nord) 2024 au Championnat national autochtone de hockey a été dévoilée.

Deux Nord-Côtières et deux Nord-Côtiers représenteront les Premières Nations et des Inuits au Québec à Grandes Prairies en Alberta, du 5 au 11 mai.

Le 23e Championnat national autochtone de hockey a pour but de célébrer les capacités athlétiques des athlètes autochtones de tout le pays. « Cet événement annuel contribue à renforcer l’unité et la fierté culturelles », peut-on lire sur le site internet de l’équipe Porte de l’Est et du Nord (PEN).

Ély Rock et Evlyne Deschênes représenteront les communautés de Pessamit et d’Essipit dans l’équipe féminine. Du côté des athlètes masculins, Jeremy Picard et Jaden Rock-Michel représenteront respectivement, Pessamit et Uashat-mak Mani-Utenam.