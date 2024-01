Nos clubs de patinage artistique se démarquent

Plusieurs distinctions ont été remportées par le club Patin d’argent de Forestville et le club de patinage artistique Esco-Pop des Escoumins lors de la compétition régionale de patinage artistique Michel Proulx le 6 janvier à Forestville.

Camille Bouchard du club de patinage artistique (CPA) Patin d’argent de Forestville et Félicia Tremblay du club Esco-Pop des Escoumins auront la chance de compétitionner au championnat provincial Michel-Proulx qui se tiendra à Lévis du 4 au 7 avril.

Le CPA Patin d’argent et le CPA Esco-Pop avaient respectivement 10 et 13 patineuses inscrites à la compétition régionale.

Les patineuses du Club Esco-Pop ont été dans la course malgré l’absence d’entraineur certifié.

C’est Karen Sauvageau, entraîneuse du Club de patinage artistique de Baie-Comeau, qui avec son équipe a prit le club Esco-Pop en charge pour entraîner les patineurs et patineuses de niveau Star toutes les fins de semaine.

« Les filles se développent bien et les parents sont très motivés. Plusieurs se déplacent à Baie-Comeau pour permettre à leurs enfants de profiter de cours privés et ainsi s’améliorer davantage », assure Amélie Tremblay, la présidente du Club Esco-Pop.

Félicia Tremblay (médaille d’argent Star 5) du club Esco-Pop participera au championnat provincial Michel-Proulx. Photo Courtoisie.

Parmi les patineuses du CPA Patin d’argent qui se sont illustrées, on retrouve Anabelle Laprise en 2e position en Star 4 plus de 13 ans et Emmy Tremblay en 3e, un ruban argent et un ruban bronze respectifs.

Maddy Tremblay a reçu le ruban bronze en Star 2.

Charlie Bernard a reçu le ruban argent en Étape 4, tandis que Daphné Gagné a remporté le ruban argent en Étape 5 et sa camarade Marie-Aimée Gagné le ruban bronze.

Anaïs Hamel-Masseau a récolté un ruban bronze en Étape 5, et Anna-Ève Bouchard a mis la main sur le ruban bronze dans la catégorie Relève.