Année record d’observations pour l’Observatoire des oiseaux de Tadoussac

C’est un total de 272 espèces qui ont été observées cette année sur la Haute-Côte-Nord. Ce nombre fait du territoire celui du champion provincial en observation d’oiseaux, battant le précédent record de la ville de Montréal de 265 espèces observées en 2021-2022.

C’est également la première année depuis 2002 qu’autant de nouvelles espèces, au nombre de six, ont été ajoutées au total des 360 espèces observées dans la région.

Parmi ces espèces se trouvent des spécimens en provenance de secteurs éloignés du continent américain, mais aussi de l’Europe.

« Il y a eu beaucoup d’espèces de l’ouest du Canada et des États-Unis, mais aussi des espèces du sud de l’Amérique comme le Fou brun et le Tyran des savanes, qui se sont toutes donné rendez-vous en Haute-Côte-Nord cette année », explique le directeur.

Bien des facteurs peuvent expliquer la présence d’espèces exotiques sur notre territoire.

« Chaque année il y a des espèces qui se perdent », indique d’emblée le directeur.

« Même avant les changements climatiques, les ornithologues constataient que les migrations des espèces d’oiseaux était assez répandues », ajoute-t-il.

Le directeur fait remarquer que le vent, véritable autoroute aérienne pour les oiseaux, peut amener les espèces sur des nouveaux chemins qu’elles n’ont jamais exploré.

Le directeur s’attend à ce qu’il y ait de plus en plus de variétés sur le territoire en raison des changements climatiques, en plus du brassage habituel qui prend place en Haute-Côte-Nord et qui fait d’elle une région connue des ornithologues.

« Chaque année, c’est ce qui fait que la région est réputée pour ses observations », conclut Alexandre Terrigeol.