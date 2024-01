Compétition régionale de gymnastique de Baie-Comeau : plusieurs médailles pour l’Envol

Le club de gymnastique l’Envol de Forestville a effectué des gains importants à la compétition régionale de gymnastique à Baie-Comeau le 20 et 21 janvier.

Les 14 gymnastes du club ont remportées 35 médailles et 15 rubans lors des deux blocs de la compétition de sélection régionale.

Dans la catégorie R5 11-12 ans, Eva Léonard a terminé en 2e place du cumulatif total des points avec 33,133 points, dont deux médailles l’or en trampoline et en tumbling.

En R5 15 ans et plus, Emma Tremblay a fini en 2e place du cumulatif total des points avec 33,859 points, avec une médaille d’or en poutre, 2 médailles d’argent en sol et en tumbling et une médaille de bronze en saut.

De leur côté, Camille Tremblay et Jade Bouchard ont terminé respectivement en 4e et 10e place avec 33,150 et 20,650 points.

En R5 13-14 ans, Mélodie Bouchard et Rosalee Desbiens ont terminé en 1ere et 2e place des points cumulés avec 34,100 et 33,375 points.

Mélodie Bouchard récolte la médaille d’or en saut, en tumbling et en sol et Rosalee Desbiens obtient l’or en poutre et trampoline.