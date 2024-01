Plus de sauvetages, plus d’équipements nécessaires aux pompiers de la Haute-Côte-Nord

Ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter la Haute-Côte-Nord pour notre or blanc occasionnant une augmentation des opérations de sauvetage par les pompiers. Plus de sauvetages signifient un plus grand besoin en équipements.

Quand les pompiers reçoivent un appel d’urgence pour un sauvetage en forêt, hiver comme été, ils doivent disposer de l’équipement adéquat pour intervenir. C’est pourquoi l’Entente intermunicipale en incendie demande une deuxième unité de sauvetage, qui serait localisée aux Escoumins.

Actuellement, une seule unité de sauvetage est à la disposition des pompiers et elle est située à la caserne de Forestville. De Colombier aux Bergeronnes, les délais peuvent s’allonger rapidement.

« Nos équipes de pompiers font des interventions de recherche et de sauvetage sur l’ensemble de la Haute-Côte-Nord. On comprend qu’il y a des territoires forestiers, il y a des sentiers et des milieux plus isolés que d’autres », ajoute la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, aussi présidente de l’Entente intermunicipale en incendie.

Afin d’assurer sa capacité d’intervention, le regroupement dépose un projet au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour « l’achat d’un équipement qui serait localisé davantage du côté des Escoumins », dévoile l’élue.

« Nous avons l’unité de sauvetage ici à Forestville, mais nous n’en avons qu’une. Il y a de plus en plus aussi d’utilisateurs, avec les monts Valins l’hiver du côté des Escoumins. On a deux grands territoires dans l’arrière-pays à couvrir et on a juste une unité de sauvetage », déplore Mme Anctil.

Cette unité peut être déployée en tout temps sur l’ensemble du territoire, mais non sans délais. « On sait que dans les interventions d’urgence, les délais sont précieux et les minutes comptent » laisse tomber la présidente.

Composition

L’unité de sauvetage est une remorque fermée qui contient tous les équipements nécessaires à une opération de recherche ou de sauvetage, selon les saisons. Par exemple, pour l’hiver, on y dispose deux motoneiges ainsi que des habits adéquats pour intervenir.

« Nos pompiers, quand ils partent en expédition, il faut qu’ils soient bien habillés. C’est le casque, les gants, c’est tout », précise Micheline Anctil.

Au printemps, les motoneiges sont entreposées dans les casernes pour faire place à deux véhicules tout terrain avec d’autres types de vêtements adéquats.

Si l’Entente intermunicipale en incendie obtient l’aide financière demandée pour son projet, la deuxième unité de sauvetage sera composée du même matériel.

« On refait le même équipement qu’on va disposer du côté ouest », confirme la mairesse qui divulgue que les coûts sont estimés à près de 140 000 $.

L’an dernier, les pompiers ont dû réaliser une douzaine de sauvetages dans chaque secteur du territoire, soit à l’est et à l’ouest. Cette année, durant le temps des Fêtes, l’unité de sauvetage a servi à trois reprises aux Escoumins.

« Il n’y avait pas beaucoup de neige dans le coin de Forestville, ce qui a aidé à limiter le nombre de sauvetages. Mais, on voit vraiment une augmentation depuis les deux-trois dernières années », fait savoir le directeur de l’Entente intermunicipale en incendie, Martin Bouchard.

