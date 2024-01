2 104 orignaux récoltés sur la Côte-Nord en 2023

La chasse à l’orignal s’est avérée stable dans la zone 18 (Haute-Côte-Nord/Manicouagan)en 2023, mais plus fructueuse dans la zone 19 (reste de la Côte-Nord). Un total de 2 104 orignaux ont été abattus, selon les données dévoilées le 24 janvier.

Dans la zone 18, les statistiques dénombrent 455 femelles, 835 mâles et 93 veaux. La récolte totale de la chasse en 2023 est comparable aux trois précédentes années permissives.

« Après une importante augmentation au début des années 2010, la récolte s’est stabilisée entre 1 300 et 1 400 orignaux depuis 2013 lors des années permissives dans cette zone », soutient le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Le succès de chasse de 16,1 % enregistré en 2023 se situe près de la moyenne des trois précédentes années permissives (16,6 %). « Le succès de chasse est également stable autour de cette valeur depuis 2013 », confirme l’organisme gouvernemental.

Environ 8 600 permis ont été vendus en 2023, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne de trois précédentes années permissives, mais inférieures à 2021.



« Grâce à l’implantation du principe de l’alternance en 1999, le cheptel a connu une croissance autour du début des années 2000. Depuis 2013, la récolte a tendance à se stabiliser », estime-t-on par voie de communiqué.

Zone 19

Dans la zone 19, ce sont 149 femelles, 529 mâles et 43 veaux qui ont été récoltés par les chasseurs. « La récolte totale de la chasse a augmenté de 15 % par rapport à l’année dernière et se situe au-dessus de la moyenne des trois dernières années », fait savoir le MELCCFP.



Le succès de chasse s’établit 13,7 %, ce qui est supérieur à la moyenne des trois dernières années. Un peu plus de 5 200 permis ont été vendus en 2023, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne des trois dernières années.

Au Québec

Au niveau provincial, la récolte de 22 660 orignaux a été enregistrée lors de la saison de chasse 2023 (12 959 mâles, 7 339 femelles et 2362 veaux). Elle est plus faible que celles des années permissives antérieures.

Le nombre de permis vendu (170 502) est, pour des modalités de chasse similaires, le plus faible depuis 2005. Il s’agit notamment d’une baisse de 5 % par rapport à 2021.

Plusieurs facteurs sont possiblement responsables de cette baisse, selon le ministère. Ce dernier note « une plus faible fréquentation des zones 2 et 27 puisque la femelle y était interdite, l’effet des feux de forêt sur les territoires et installations de certains chasseurs, l’augmentation du coût de la vie et le vieillissement de la population de chasseurs ».



Plan de gestion de l’orignal à venir

Le ministère travaille en collaboration avec ses partenaires pour élaborer le prochain plan de gestion de l’orignal. Des consultations auront lieu à l’hiver 2024 concernant les actions et modalités du prochain plan de gestion.

« Lors des séances de travail, les partenaires font valoir les préoccupations de la clientèle, ce qui permet au ministère de présenter un plan de gestion qui répond aux attentes de la majorité », est-il indiqué.