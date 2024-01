Plus de 3 600 livres offerts à des enfants défavorisés de la Côte-Nord

La Fondation pour l’alphabétisation a offert 3 619 livres à des Nord-Côtiers en 2023. Un bilan record pour la 25e édition du programme pour la Fondation.

Au Québec, ce sont 175 870 enfants en milieux défavorisés qui ont reçu un livre neuf grâce au programme « La lecture en cadeau ».

La Fondation pour l’alphabétisation est un organisme qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et apprendre pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société.

Selon un sondage de la frime Léger, près d’un parent sur deux n’a acheté aucun ou peu de livres neufs à leurs enfants dans la dernière année. Parmi ceux-ci, 53 % ont un revenu annuel inférieur à 40 000 $. Le programme « La lecture en cadeau » permet d’offrir une chance égale aux jeunes vivant en milieux défavorisés.

« On le sait, un élève qui lit a de meilleures chances de réussir à l’école », rappelle Bernard Drainville, ministre de l’Éducation qui remercie le travail de la Fondation.