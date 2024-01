Expédition des Premières Nations : 3250 km pour la réconciliation

Les 56 motoneigistes de l’Expédition des Premières Nations ont été accueillis dans la communauté innue d’Essipit par le groupe musical innu Nimuk & Friends, le chef d’Essipit Martin Dufour et le maire des Escoumins André Desrosiers, ainsi que des boissons chaudes bien méritées.

L’événement, qui en est à sa deuxième édition, vise à faire un devoir de mémoire pour les autochtones ayant fréquenté les pensionnats, les femmes autochtones disparues et à Joyce Echaquan de Manawan décédée en 2020.

Malgré des pépins techniques et un échéancier plus long que prévu, l’organisateur et cofondateur de l’événement a vu une opportunité de rappeler aux motoneigistes réunis sous la chapiteau l’essentiel de cette expédition.

« On va vivre des situations agréables et désagréables, et ce qui est important là-dedans c’est de s’entraider tous ensemble. Tantôt on a eu un pépin, et on est arrivé à trouver une solution. C’est ça la réconciliation », a-t-il rappelé à la foule.

L’expédition poursuivra son chemin de 3250 km jusqu’à Wendake près de Québec en passant par Mashteuiatsh, Chibougamau, l’Abitibi-Témiscamingue, Maniwaki et La Tuque.