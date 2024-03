Développement domiciliaire : Forestville octroie le contrat pour près de 900 000 $

Le projet de développement domiciliaire suit son cours à Forestville. Le contrat pour la réalisation des travaux d’aménagement de 11 nouveaux terrains a été octroyé à EJD Construction, plus bas soumissionnaire conforme parmi les six propositions reçues, pour un montant de 894 250 $.

Les élus ont entériné l’octroi du mandat à l’entreprise de Baie-Saint-Paul lors de la séance municipale du 12 mars. « Une autre grande étape dans ce projet », a commenté la mairesse Micheline Anctil avant l’adoption de la résolution.

Rappelons que les travaux consistent notamment au déboisement et essouchement du terrain, à la réalisation de travaux d’infrastructures souterraines d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout pluvial ainsi qu’au pavage. Le nouveau développement domiciliaire partira de la 1re Avenue, entre la station de pompage et l’ancien garage Gagnon.

La Ville met le cap sur le mois de mai pour le début des ouvrages par l’entrepreneur. Au cours du prochain mois, les élus veulent publier un plan des terrains ainsi que les conditions pour leur acquisition par les citoyens. Un contrat a d’ailleurs été accordé à une firme d’urbanisme pour la préparation du document requis.

« Probablement pour la prochaine assemblée du conseil, on va être en mesure de donner à la population toute l’information concernant le développement », confirme Mme Anctil.

Les futurs acheteurs disposeront d’un certain choix quant à leur terrain. « Ils ne sont pas tous de la même dimension et le positionnement est différent », divulgue la mairesse ajoutant que la Ville reçoit déjà des demandes d’information à ce sujet à l’heure actuelle. « Les gens veulent voir les plans, les conditions », dit-elle.

L’élue forestvilloise souhaite ardemment « qu’en parallèle de la construction de la rue, il y ait construction des 12 unités de logement pour les aînés ». « On espère pouvoir concrétiser ces deux projets », affirme-t-elle ne pouvant toutefois pas assurer la réalisation de la Villa Forestville — phase 3, au moment d’écrire ces lignes.

