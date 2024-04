Plus de 9 700 visiteurs au Salon du livre de la Côte-Nord

Les quatre journées d’activités de la 40e édition du Salon du livre de la Côte-Nord ont attiré plus de 9 700 personnes, selon le bilan provisoire.

L’événement a pris fin à 16h, dimanche, après un nombre record d’animations et quatre journées remplies de festivités littéraires.

“Ce fut tout un honneur d’avoir été président d’honneur du Salon du livre de la Côte-Nord. J’ai fait de très belles rencontres et aussi de belles découvertes lors de cet évènement fécond en émotions et en trouvailles enrichissantes. Merci de rester fidèles à votre territoire et de lui rendre un si bel hommage”, a commenté le président d’honneur, Zachary Richard.

Finale fantaisiste

Patrick Senécal, qui célébrait ses 30 ans de carrière cette année, a clôturé cette édition en livrant une nouvelle à la fois humoristique et fantastique que lui a inspirée un périple en zodiac dans les îles de Sept-Îles. L’écrivain en résidence durant l’événement a profité de son récit pour réitérer son attachement indéfectible au SLCN, tout en nous faisant redécouvrir une partie du territoire à travers son regard de romancier.

La directrice générale de l’événement, Mélanie Devost, s’est dite émerveillée de l’ambiance du Salon.

” Je n’ai jamais vu autant de gens vibrer au même diapason. Bénévoles, exposants, auteurs et visiteurs, tous étaient réunis dans un esprit festif autour de l’amour du livre. C’est ça aussi Livresse! Je pense qu’on se souviendra longtemps de cette 40e édition! “

La 41e édition du SLCN se tiendra du 24 au 27 avril 2025.

Le 40e Salon du livre en chiffres

450 séances de dédicaces

6 rencontres d’auteur.rice.s avec des étudiant.e.s du Cégep de Sept-Îles et du Cégep de Baie-Comeau

24 prescriptions littéraires

17 grands entretiens

6 tables rondes