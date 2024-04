Le Manic est parti à la recherche des plus grands partisans du Drakkar via les réseaux sociaux. Les commentaires et les messages se sont faits nombreux après notre publication, mais nous avons sélectionné quatre fans de tous âges qui ne reculent devant rien pour démontrer leur admiration pour l’équipe baie-comoise.

Gaétane Bacon de Pessamit traîne son chandail du Drakkar partout, même pendant ses voyages. La voici à Las Vegas avec son t-shirt préféré qui témoigne de sa fierté pour son équipe. La partisane vient de redécouvrir le hockey puisque sa fille jouait lorsqu’elle était jeune. Raoul Boilard est son joueur préféré. Photo courtoisie

Voici Henri, 6 ans. Il collectionne les rondelles des étoiles et les cartes des joueurs. Il fait le porte-drapeau, toujours partant pour assister aux matchs et il les écoute attentivement à la télé lors des matchs à l’extérieur. Photo courtoisie

Même en République dominicaine, le Baie-Comois Guillaume Roy ne peut se passer de son équipe favorite. Il n’a pas manqué aucun match et il avait même prédit la victoire du Drakkar en quatre matchs contre le Titan d’Acadie-Bathurst, en deuxième ronde. Photo courtoisie